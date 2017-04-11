Страны G7 не приняли решения о санкциях против России

Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что на встрече будет обсуждаться возможное расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии. Если бы это произойшло, это были бы первые санкции, введенные против России из-за ситуации в Сирии.

Однако корреспондента Би-би-си Джеймс Роббинс, который находится на саммите G7 в итальянской Лукке, еще перед началом встречи отмечал, что какие-либо общие санкции против России, скорее всего, не будут одобрены частью стран "семерки", например Германией и Италией.

По данным источников Би-би-си, в итоге решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии было решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.

В заседании, которое началось ранним утром во вторник, помимо глав МИД из стран "большой семерки" участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара. Все они выступают против режима Башара Асада, сообщает ВВС.

После встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в Москву с намерением убедить Россию отказаться от поддержки президента Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Тереза Мэй ранее сошлись во мнении, что поддержка Асада более не отвечает стратегическим интересам России.