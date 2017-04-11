Планетологи обнаружили намеки на то, что на Венере существуют своеобразные мини-"континенты" и тектонические процессы, что ставит под сомнение главное объяснение того, почему Земля не превратилась в аналогичную планету-"ад", говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.
"Снимки поверхности Венеры открыли нам как знакомые формы рельефа, такие как вулканы, так и уникальные структуры, так называемые "короны". Эти короны, как оказалось, объясняют то, что происходит в недрах Венеры и указывают на то, что современные представления о поведении ее литосферы являются ошибочными", — прокомментировал исследование Фабио Крамери (Fabio Crameri), геолог из университета Осло (Норвегия).
Венера, несмотря на схожие с Землей условия формирования, разительно отличается по своему внешнему облику от нашей планеты. Так, атмосфера "утренней звезды" раскалена до 462 градусов Цельсия, на ней практически нет воды, ее поверхность покрыта вулканами, а атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты. Пока среди ученых нет единого мнения о том, как Венера могла лишиться своих водных запасов и превратиться в гигантский парник, пишет РИА Новости.
Одной из причин этого, как сегодня предполагают планетологи, может быть то, что на Венере, в отличие от Земли нет тектонических процессов, дирижирующих движением плит земной коры на нашей планете. Тектонические процессы, по словам геологов, помогают мантии охлаждаться, теряя энергию на движение плит и "сбрасывая пар" в виде извержений вулканов и излияний магмы, что поддерживает температурный баланс планеты на определенном уровне.
На Венере подобных процессов не существует, и поэтому тепло в ее недрах накапливалось до тех пор, пока на ней не начались массированные извержения вулканов, выбросившие огромное количество серы и углекислоты в атмосферу и превратившие ее в гигантский парник.
Анна Давай (Anne Davaille) из университета Париж-Юг в Орсэ (Франция) и ее коллеги поставили эту гипотезу под большое сомнение, создав в лаборатории миниатюрный аналог Венеры и обнаружив следы тектонических процессов в ее породах.
Как рассказывают ученые, их интересовало то, как возникают так называемые "короны" – загадочные круглые плато на поверхности Венеры, очерченные множеством трещин и разломов и похожие по своей форме на "стопку" блинов разного диаметра и формы. Они были обнаружены в 1983 году советскими зондами "Венера-15" и "Венера-16", и с тех пор их природа вызывает споры среди планетологов.
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