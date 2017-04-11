Задержан марокканец, готовивший теракт у посольства России в Германии

Задержанный 24-летний гражданин Марокко подозревается в подготовке теракта у российского посольства в Берлине, подтвердил РИА Новости представитель прокуратуры Дрездена Стив Шульце-Райнхольд.

"Я могу подтвердить, что он подозревается в подготовке теракта у посольства", — сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину задержали в минувшие выходные в Лейпциге.

Конкретно подозрения правоохранителей сформулированы как "подготовка тяжкого насильственного преступления, направленного против государства".

В настоящее время, отметил Шульце-Райнхольд, делом задержанного занимается прокуратура, других подробностей, а также деталей замысла, в котором подозревают марокканца, он не сообщил, сославшись на тайну следствия, пишет РИА Новости.