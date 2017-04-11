Глава United Airlines извинился за инцидент со снятием пассажира с рейса

Генеральный директор американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос извинился перед пассажирами рейса, с которого из-за овербукинга насильно сняли мужчину.

"Этот инцидент очень огорчил всех нас в United. Я приношу извинения за то, что этих клиентов пришлось пересадить. Наша команда оперативно приступает к работе с властями и проводит свои собственный подробный анализ того, что произошло. Мы также связываемся с этим пассажиром, чтобы напрямую поговорить с ним и решить эту ситуацию", — говорится в заявлении Муньоса, опубликованном в микроблоге компании в Twitter.

Ранее высокопоставленный член Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей США Элеанор Холмс Нортон призвала провести слушание в связи с произошедшим. Нортон заявила, что, согласно правилам, пассажирам должны были предложить компенсацию, в четыре раза превышающую стоимость билета, или до 1250 долларов, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Как сообщалось ранее, мужчина оказался одним из четырех человек, которым следовало покинуть самолет в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано большем билетов, чем есть мест в самолете).

Перед посадкой авиакомпания сообщила пассажирам о ситуации и предложила лететь другим рейсом. В качестве компенсации предлагалась ночь в гостинице и 400 долларов, затем сумму повысили до 800 долларов. Один пассажир отказался покинуть самолет, в связи с чем были вызваны правоохранительные органы и пассажира против его воли грубо выдворили из самолета.