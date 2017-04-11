ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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