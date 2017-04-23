Chevrolet покажет в Шанхае секретный концепт

Американский автомобильный бренд Chevrolet опубликовал изображение нового концепта — FNR-X.

В будущем компания планирует наладить серийное производство, однако пока что все подробности о новинке держатся в секрете. Машину оснастят гибридной силовой установкой, также она получит полный привод и систему полуавтономного вождения, пишет lenta.ru.

На международном автосалоне в Женеве, который прошел в начале марта 2017 года, Chevrolet представила концепт Camaro Track Concept. По словам представителей марки, эта машина создана для требовательных водителей, которым необходимо быстрое спортивное купе. Она подходит как для обычных дорог, так и для гоночных треков.

Модель Track Concept оснащена двигателем V8. Автомобиль представлен в атласно-зеленом цвете с двумя черными полосами по бокам.