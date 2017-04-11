Автору песни Pen-Pineapple-Apple-Pen подарили годовой запас ананасов

Японский музыкант Пико-Таро (настоящее имя — Казухито Косака), ставший известным благодаря своему хиту Pen-Pineapple-Apple-Pen («Ручка-ананас-яблоко-ручка») получил в подарок от американской сельскохозяйственной корпорации Dole годовой запас ананасов.

По словам представителей компании, музыкант своей композицией внес вклад в популяризацию ананасов, благодаря чему продажи Dole «в прошлом году серьезно выросли». Пико-Таро получил сертификат на 365 ананасов и другую продукцию корпорации, пишет lenta.ru.

Клип на песню Pen-Pineapple-Apple-Pen стал вторым по популярности на YouTube в 2016 году после выпуска Carpool Karaoke с участием певицы Адель.

В октябре 2016-го песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая короткая композиция, вошедшая в чарт лучших песен музыкального издания Billboard.