Географ Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри (Великобритания) назвал пять самых опасных вулканов Земли. Их извержение, как показывают расчеты, может привести к гибели тысяч человек. Об этом сообщает The Conversation.
По мнению ученого, наибольшую опасность для жизни людей представляют действующие вулканы Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Пэктусан (Северная Корея).
Примерно с 1600 года, как отмечает Блэккетт, из-за вулканов умерли около 280 тысяч человек. Например, из-за голода, наступившего после извержения вулкана Тамбора в 1815 гогду, скончались 92 тысячи человек, а извержение Кракатау в 1883 году спровоцировало цунами, унесшее жизни 36 тысяч человек, пишет lenta.ru.
С 1980-х годов смертность из-за вулканов неуклонно снижается, однако, по мнению Блэккетта, в значительной степени это обусловлено случайными причинами и не является результатом повышенной готовности к наступлению катастрофы.
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Би-би-си, Сеул