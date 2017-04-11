Исследователи из Цюрихского университета нашли в мозгу область, которая «решает», нужно ли быть честным или преследовать корыстные интересы. С помощью неинвазивной электрической стимуляции ученые смогли заставить человека чаще говорить правду.Статья нейробиологов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В эксперименте приняли участие 145 добровольцев. Испытуемых разделили на группы по 10-12 людей в каждой. Они должны были выполнить серию задач, предназначенных для оценки честного и эгоистичного поведения.
Так, участники 10 раз кидали шестигранную кость и сообщали о результатах бросков. При этом три определенных номера (например, 1, 4, 6) были выигрышными, и за них выплачивалась премия в размере девяти швейцарских франков (0,99 доллара).
Хотя действия участников были скрыты от наблюдения, можно было понять, обманывают ли они, сравнивая реальное число выигрышных бросков с тем, что должно быть в теории (50 процентов от всех бросков).
Во время выполнения задачи 49 добровольцам проводили анодную стимуляцию мозга, при которой происходит деполяризация нейронов, а другим 49 — катодную, способствующую снижению возбудимости клеток.
Оставшимся 47 участникам проводили ложную стимуляцию, при которой электрическое воздействие на нейроны не оказывалось. При этом стимулировалась правая дорсолатеральная префронтальная кора — зона мозга, активность которой связана с честным поведением.
Результаты эксперимента показали, что усиление возбудимости нейронов при анодной стимуляции этой зоны провоцировало склонность к честному поведению, сообщает lenta.ru.
Однако ученые подчеркивают, что стимуляция не влияет на тех людей, которые осознанно стремятся максимизировать свою выгоду. Кроме этого, дополнительные эксперименты показали, что она не мешает людям «лгать во благо», когда выгоду получает другой человек.
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