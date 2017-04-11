Правительство Индонезии планирует перенести столицу страны из Джакарты в другое место. Разговоры об этом ведутся давно, но конкретные действия начинают предприниматься только сейчас. О планах властей поведал председатель Совета по планированию национального развития (Bappenas) Бамбанг Броджонегоро.
По его словам, в настоящее время власти рассматривают несколько вариантов городов, куда можно перенести столицу. Один из них - город Паланкараая, расположенный в провинции Центральный Калимантан на острове Калимантан.
Другие варианты чиновник называть не стал, но сказал, что все потенциальные "новые столицы" находятся за пределами острова Ява, на котором расположена Джакарта. Окончательное решение будет принято до конца года, сообщает newsru.com.
Идея переноса столицы Индонезии обсуждается уже довольно давно. Как отмечается, соответствующие идеи высказывал еще бывший президент страны Сукарно, правивший в 1945-1967 годах.
Одной из причин необходимости перенести столицу является катастрофическая перенаселенность Джакарты. Из-за большого скопления людей и транспорта город постоянно стоит в пробках.
Территория острова Ява, на котором расположена нынешняя столица, составляет лишь 7% территории Индонезии. При этом в столице проживает около 60% 245-миллионного населения страны.
Другая причина - географическое расположение Джакарты. Город находится на побережье и в сезон дождей страдает от наводнений. Кроме того, жителям мегаполиса угрожают землетрясений, так как остров Ява располагается в так называемом Огненном кольце - самой сейсмически активной зоне планеты.
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Би-би-си, Сеул