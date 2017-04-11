Исследователи открыли в Австралии 50 новых видов пауков

В Австралии были открыты 50 новых видов пауков, в том числе новый вид пауков рода Maratus, известных ярким окрасом брюшка самцов и «танцами» во время брачного периода. Всех их исследователи обнаружили во время десятидневной экспедиции на полуостров Кейп-Йорк на севере Квинсленда, сообщает The Guardian.

Также в список вошли несколько новых видов пауков-муравьедов, еще один представитель рода Supunna с черно-белыми передними ногами и паук семейства Mygalomorphae – крупный черный паук, похожий на воронкового, но умеющий карабкаться по стеклянным дверям.

Всего на территории Австралии сейчас насчитывается около 3500 известных видов пауков, а еще 7–15 тыс. видов ожидают классификации. Практически все они безобидны и не могут причинить человеку серьезного вреда, пишет gazeta.ru.