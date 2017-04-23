Microsoft прекратила поддержку Windows Vista

Спустя десять лет после дебюта Microsoft прекращает техподдержку операционной системы (ОС) Windows Vista. Об этом сообщает The Verge.

Теперь пользователи Vista должны будут выбрать более новую ОС, чтобы их данные были защищены современной системой безопасности, пишет gazeta.ru.

Сообщается, что основная поддержка Windows Vista была прекращена еще в 2012 году, поэтому на данный момент в мире насчитывается около 1% людей, пользующихся этой операционной системой.