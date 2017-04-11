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Федерация футбола Греции шпионила за игроками сборной
// фото: EADaily
17:39, 11 Apr 2017
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Комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) в результате расследования коррупции в греческом футболе выяснила, что федерация футбола Греции (HFF) шпионила за игроками и персоналом сборной страны.

«Комитет с большим разочарованием и чувством стыда сообщает, что обнаружил доказательства того, что федерация футбола Греции прослушивала игроков и тренеров национальной команды, а также сотрудников сборной. Это большой удар по футболу Греции. Призываем всех, кто к этому причастен, перестать молчать и рассказать правду», — отмечается в заявлении комитета, которое было опубликовано пресс-службой HFF.

Выборы нового руководства HFF, по ожиданиям ФИФА, пройдут до начала лета 2017 года, сообщает gazeta.ru.




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