В Окнице достали женщину из 15-метрового колодца

Женщина упала в колодец глубиной 15 метров, а очевидцы не могли ей помочь. Инцидент произошел вчера в селе Паустова, Окницкого района.

На место происшествия прибыл экипаж пожарных, который спас женщину, а так же карета скорой помощи, которая отвезла пострадавшую в больницу. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

По данным СЧС в начале 2017 года, спасатели и пожарные спасли более 20 человек из колодцев и водоемов страны.

Спасатели призвают людей вызывать службу 901, если их жизнь подвергается риску.