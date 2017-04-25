Авария в Флорештах: водитель погиб на месте

Мужчина погиб в страшном ДТП во флорештском районе. Инцидент произошел вчера вечером, передаёт Today.md.

Двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет, находились в машине марки Ford Escort. Из-за того что водитель потерял управление, машина съехала с трассы, перевернулась, и остановилась, врезавшись в дерево.

Водитель умер на месте, пассажир был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Как выяснилось, жертвы были уроженцами села Черница флорештского района.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.





