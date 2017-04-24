Учения сотрудников таможенной службы прошли на столичном мотокроссе

На столичном мотокроссе прошли учения сотрудников таможенной службы. Бойцы тренировались задерживать нарушителей. А служебные собаки продемонстрировали умение обнаруживать контрабандный товар.

По сценарию, таможенники получили оперативную информацию о провозимых в тёмно-зелёном внедорожнике сигаретах и наркотиках. Контрабандисты не подчинились требованию остановиться, и таможенникам пришлось применить силу.

За полтора года мобильные группы таможенной службы произвели более 200 задержаний. Конфисковали товаров на общую сумму 21 миллион леев.

"В 2016 году нам удалось раскрыть несколько криминальных группировок, которые нелегально провозили различные товары через административную границу с Приднестровьем" - отмечает глава таможенной службы Виталий Врабие.

Четвероногие помощники таможенников также продемонстрировали навыки. Из восьми одинаковых ящиков собаки выбирали тот, в котором были спрятаны сигареты.

На таможне работают 20 служебных собак. Одна из них по кличке Барри в прошлом году обнаружила рекордную партию наркотиков - 136 килограммов героина общей стоимостью 22 миллиона евро. Уже более пяти лет псов для таможни готовят в специальном центре.

"Обязательно его глажу. Он хоть и большой, но нуждается в играх и ласке", - рассказывает кинолог Сильвиу Гроапэ

Укромные места подозрительных автомобилей досматривают при помощи бароскопа.

"Это специальной устройство, которое позволяет нам изучать трудно доступные места", - объясняет глава кинологического центра глава таможенной службы Виктор Попович.

За последние полтора года собаки таможенной службы помогли пресечь 136 попыток контрабанды.







