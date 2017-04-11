У автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов произошел взрыв, пострадал футболист

В Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия», который вечером 11 апреля должен сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Монако».

Пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра. Его, как пишет Bild, отвезли в больницу. Как сильно он пострадал, не сообщается.

Взрыв произошел возле отеля при отправлении автобуса с командой. В полиции заявили, что пока не знают, что стало причиной взрыва, передает meduza.io.

ТАСС передает, что от детонации вылетели передние окна автобуса. По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности.

Немецкая полиция подтвердила факт взрыва. "Пострадал один человек в автобусе", - сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

Решение о возможном переносе игры будет принято в ближайшее время, сообщили в клубе.