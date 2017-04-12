Вдасти России пригрозили отбирать у мигрантов гражданство РФ за экстремизм

Владимир Путин заявил, что российские власти найдут возможность лишать гражданства страны тех россиян, которым оно было дано решением властей, но которые затем вступили в ряды экстремистских организаций.

"В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведём консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал Путин в интервью телекомпании "Мир-24".

Ранее стало известно, что Акбаржон Джалилов, предположительно осуществивший взрыв в петербургском метро 3 апреля, получил российское гражданство в 2011 году благодаря тому, что его отец долго жил в Санкт-Петербурге.

Многие посчитали предоставление Джалилову гражданства просчетом миграционных служб. Глава ФСБ Александр Бортников в свою очередь заявил, что основу террористических групп в России составляют трудовые мигранты из стран СНГ, пишет ВВС.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В одном из вагонов поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" сработало взрывное устройство, приведенное в действие смертником. Жертвами произошедшего стали 14 человек, включая его самого.