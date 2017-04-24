Минздрав разрешил семейным врачам назначать лечение большему числу заболеваний

Минздрав нашел возможность сократить очереди в поликлиниках к профильным специалистам. Теперь назначать лечение смогут и семейные врачи. Им разрешили диагностировать 94 заболевания.

В течение года врачи-специалисты проводят 10 миллионов приемов. Нередко больные обращаются к профильному специалисту, минуя семейного врача.

Ожидание консультации затягивается на несколько недель. Чтобы сократить количество необоснованных обращений к специалистам, Минздрав издал приказ, которым разрешил семейным врачам назначать лечение при целом ряде заболеваний, в том числе гипертонии, пневмонии, алкоголизме, бронхиальной астме, сахарном диабете и некоторых формах рака.

«До недавнего времени на консультацию к онкологу-маммологу направляли каждую женщину с подозрением на онкологическое заболевание. Отныне будут, только если подозрения подтверждены результатами УЗИ, маммографии и осмотром гинеколога» - говорит замминистра здравоохранения Лилиана Яшан

Пациенты приветствуют нововведения, однако, есть и те, кто сомневается в компетентности семейных врачей.

«Семейный врач, следуя этому протоколу, сможет поставить диагноз не хуже специалиста. В странах, где услуги семейных врачей хорошо организованы, пациенты довольны. Ведь их обслуживает врач, который знает их долги годы», - отмечает глава кафедры семейной медицины ГУМФ Геннадий Курочкин.

Как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, семейные врачи должны решать 80% проблем пациентов.





