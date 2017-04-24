Молдова и Румыния сделают еще один шаг на пути к созданию совместных пунктов пропуска через границу. Проект решения о начале переговоров по этому вопросу рассмотрит сегодня молдавское правительство.
Цель проекта - облегчить пересечение молдо-румынской границы, объединив проверочные пункты обеих стран.
Если соглашение между правительствами Кишинева и Бухареста заключат, оно вступит в силу в течение 30 дней с даты официального уведомления.
Ранее глава Таможенной службы Виталий Врабие заявил, что контрольно-пропускной пункт Кагул-Оанча станет первым, где запустят совместный пограничный контроль.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул