Прокуроры предъявили обвинение 19 задержанным по делу о проведении договорных тендеров

Прокуратура антикоррупции предъявила сегодня обвинение 19 чиновникам, мэрам, директорам гимназий и предпринимателям, задержанным накануне по делу об организации договорных тендеров с целью получения средств инвестиционного проекта. Следователи говорят, что обвиняемые стали сотрудничать со следствием.

Завтра прокуроры потребуют в суде арестовать обвиняемых. На основании их показаний, следствию могут стать известны новые обстоятельства мошенничества.

Напомним, накануне офицеры НЦБК и прокуроры провели около 60 обысков по всей стране, в том числе в одном из управлений Министерства экономики и Фонде энергетической эффективности.

По данным следствия, договорные тендеры касались проведения работ по снижению теплозатрат, теплоизоляции, ремонту и капитальному строительству на общую сумму 28 миллионов леев.

Прокуроры открыли 12 уголовных дел за пассивную коррупцию, торговлю влиянием, превышение и злоупотребление служебными полномочиями.





