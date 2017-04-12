На текстильной фабрике в Турции прогремел взрыв, десятки пострадавших. ВИДЕО

Взрыв прогремел на текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции, госпитализировано 29 человек, сообщает телеканал NTV в среду.

Как сообщили местные власти, причиной ЧП стал взрыв в одном из котлов из-за химической реакции, возникшей в нем. Все пострадавшие отравились ядовитым веществом, название которого не приводится.

Рабочих с фабрики эвакуировали. На место происшествия прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага. Обстоятельства инцидента устанавливаются, пишет РИА Новости.