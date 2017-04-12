Не в первый раз, в частности, в Республике Молдова, политики, принадлежащие к различным лагерям и исповедующие различные или даже диаметрально противоположные политические, идеологические и моральные нормы, создают коалиции и подписывают политические партнерства.
И все же, еще неделю назад было бы немыслимым допустить, что Майя Санду войдет в коалицию с Владимиром Ворониным, тем более, выступая против отзыва парламентского иммунитета депутатов, пишет democracy.md.
Эти двое лидеров, по меньшей мере, до недавних пор, принадлежали к абсолютно разным политическим лагерям, начиная с отношения к гомосексуализму и заканчивая европейской интеграцией и государственностью Республики Молдова. Но закон о том, что противоположности притягивают друг друга, сработал и на этот раз.
Постараемся передать небольшую часть недавних заявлений Майи Санду и Владимира Воронина, согласно которым подобный альянс между ПКРМ и Партией действие и солидарность казался чем-то немыслимым.
Во-первых, Майя Санду является сторонницей объединения Республики Молдова и Румынии. Это она лично заявила год тому назад в рамках одной из телепередач на телеканале Pro TV.
"Если был бы организован референдум по вопросу объединения, я лично ответила бы ДА!", заявила тогда Майя Санду без особых раздумий.
После она была вынуждена немного смягчить свои заявления, когда выставила свою кандидатуру на пост президента, прекрасно зная, что сторонники объединения не имеют ни одного шанса в Республике Молдова. Все же, даже в этих условиях она выражала сожаление, что объединение невозможно.
"Подобное решение можно будет принять лишь по итогам плебисцита, который должен быть организован лишь после широких публичных дебатов с освещением в прессе всех преимуществ и недостатков объединения. В нынешних условиях, когда в СМИ господствуют манипуляции и лживые статьи, это сделать невозможно", заявила Майя Санду в августе 2016 года.
Несколько месяцев спустя, Траян Бэсеску, бывший президент Румынии и ярый сторонник Майи Санду, за которую он агитировал на президентских выборах, недвусмысленно утверждал на одном румынском телеканале, что Майя Санду в беседе с помощников госсекретаря США Викторией Нуланд заявила "решением для будущего Молдовы является объединения с Румынией".
Правда и то, что на следующий день Бэсеску сказал, что он перепутал Майю Санду с Анной Гуцу. Но, маловероятно, чтобы такой опытный политик как Траян Бэсеску мог допустить подобные ошибки. Вероятно, его вынудили сказать, что произошла ошибка, поскольку это заявление могло сильно навредить Майе Санду в ее предвыборной кампании на пост президента.
И если говорить о том же Траяне Бэсеску, тот неоднократно полемизировал с Владимиром Ворониным, ярым критиком идеи объединения с Румынией и Траяна Бэсеску, в частности, которого он постоянно критиковал за его унионистские заявления.
В 2015 году Владимир Воронин даже обратился с письмом к председателю европейского парламента, Мартину Шульцу, в котором критиковал Брюссель за отсутствие реакции на „экспансионистскую и захватническую политику Румынии по отношению к Республике Молдова”.
Он постоянно критиковал румынские власти, которых обвинял в поддержке "действий по территориальному расчленению Молдовы". Воронин утверждал, что подобную политику в отношении Молдовы правительство Румынии ведет уде 25 лет и эти действия усилились после вхождения Румынии в ЕС. Румынское государство проводит политику, направленную на разрушение и поглощение Республики Молдова.
В этом контексте Владимир Воронин критиковал европейский парламент за то, что тот не замечает подобные действия и ни разу не отреагировал на эту проблему.
"Наш язык – молдавский и мы обязаны строить молдавское государство, независимое и суверенное", утверждал Воронин.
До недавних пор Владимир Воронин критиковал и Майю Санду, иногда даже выходя за рамки приличия, ставя под сомнение ее менеджерские и моральные качества.
"Кто такая Майя Санду, что она сделала? Установила видеокамеры девочкам под юбки. Майей Санду будут руководить так, как руководят Молдовой, из-за рубежа, либо из Румынии, либо из Америки. Суверенную страну невозможно построить в условиях, когда ты зависишь от МВФ, других доноров, так нельзя руководить страной".
"Я не видел у нее таких качеств, как креативность, не увидел элементарного понимания, куда нужно двигаться. Смех и слезы и национальный позор. И те, кто стоят у нее за спиной, и те, кто публично снял свою кандидатуру в ее пользу, думают, что избиратель является объектом, который можно взять в одной стороне и передать его другой … Все это организовано теми, кто хотят руководить Молдовой из-за рубежа", заявлял Воронин на пресс-конференции.
"Проблема в ее способностях. Я давно предлагал, чтобы все, кто выставляет свои кандидатуры на государственные должности, проходили медицинскую комиссию. Человека надо растить, а не брать его, где попало. Они все думают, если сядут в кресло, то станут большими начальниками. Если я сомневаюсь в Игоре Додоне, которого я растил, то можете представить, какое у меня отношение к Майе Санду", заявил Владимир Воронин в интервью изданию Adevarul.
"Кто стоит за Майей Санду? За ней не может стоять серьезная фигура. Тот факт, что кто-то пытается двигать ее во власть, ни о чем еще не говорит, у нас также продвигались министры, президенты и др. Она наподобие робота, она понятие не имеет, какие реформы следует осуществлять. Она ни дня не проработала в школе, но хотела сделать реформу в образовании. Она механический робот, исполняющий команды, которые ей дают. Она не профессионал", заявлял Владимир Воронин осенью прошлого года в рамках передачи "Честно Говоря" на телеканале Realitatea.
"Маруся Санду (Майя Санду) закрыла свыше 400 школ и выбросила детей на улицу", - это другое заявление, сделанное в октябре прошлого года уже на телеканале N4.
Тот факт, что ПКРМ не выносит меня, скорее, является комплиментом для меня и нисколько меня не удивляет. Это доказательство последовательности коммунистов, которые после многочисленных попыток снять меня с должности, не утвердили правительство, в которое я входила. Негативное отношение коммунистов к проводимым нами реформам в образовании вполне объяснимо», заявляла Майя Санду в ответ на обвинения ПКРМ.
Эти двое имеют диаметрально различные точки зрения на вектор внешней политики. Воронин является сторонником центристской политики в отношениях Республики Молдова с внешними партнерами.
"Мы не согласны с тем, что Молдову заставляют двигаться в направлении, к которому она не готова ни с одной точки зрения", заявлял Воронин в июне 2014 года, когда Республика Молдова подписывала Соглашение об ассоциации с ЕС.
В свою очередь, Майя Санду является убежденным сторонником европейской интеграции и прекрасно знает, что в этом деле ПКРМ никак не может быть для нее союзником.
"Я никогда не говорила, что поддерживаю альянс с коммунистами. Я не верю, что ПКРМ может стать серьезным партнером в процессе европейской интеграции", заявляла Майя Санду в 2015 году. И даже этот факт не помешал ей сегодня заключить соглашение с коммунистами.
Ее политическая карьера все больше напоминает карьеру Юрия Рошки, который десятилетие тому назад стал самым любимым и ценимым политическим лидером правого политического фланга, в основном среди молодежи и интеллектуалов. Но в 2005 году он заключил альянс с коммунистами и проголосовал за Владимира Воронина. На следующих выборах избиратели попросту вытерли об него ноги.
Комментарии
- МИДЕИ осудило теракты в Египте
- Глава гагаузской общины Молдовы выступил за смешанную систему
- Социалисты выдвинули вотум недоверия министру просвещения
- Заседание парламента началось с минуты молчания в память о жертвах взрыва в Питербурге
- Из фракции ЛП вышли два депутата
- В парламенте прошел второй раунд дебатов о реформе избирательной системы
- Законопроект об отмене депутатского иммунитета получил одобрение правительства
- Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с ЕврАзЭС
- Павел Филип: Молдова продолжит путь евроинтеграции
- Йоханнес Хан: ЕС и дальше будет поддерживать внедрение реформ в Молдове
- Извержение вулкана сняли в опасной близости
- Под Марианской впадиной нашли следы жизни
- Найдено новое полезное свойство оливкового масла
- Люксовые смартфоны освятили в храме и благословили у епископа
- Louis Vuitton начал доливать клиентам духи
- Авария в Флорештах: водитель погиб на месте
- В Окнице достали женщину из 15-метрового колодца
- У автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов произошел взрыв, пострадал футболист
- Девушка потеряла ключи от нового «Мерседеса» и бросила его на 20 лет
- После операции из пациента извлекли обломок медицинской швабры
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возрастет вероятность отравления. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет напряженным с самого утра. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул