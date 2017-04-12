Служба безопасности Украины задержала в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле органами людей, сообщил пресс-центр СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области задержали участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей",- говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку.
По данным СБУ, для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма. Донорам дельцы платили от тринадцати до пятнадцати тысяч долларов США, сами же получали от восьмидесяти до ста тысяч долларов с клиента, сообщает РИА Новости.
Задержаны шестеро участников группировки, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.
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Би-би-си, Сеул