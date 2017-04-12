ООН: Доход наркобаронов в ЕС составляет 24-28 млрд долларов в год

Доход наркобаронов в Евросоюзе по подсчетам ООН составляет около 24-28 миллиардов долларов в год, сообщил на конференции исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

"Доход наркобаронов только в Евросоюзе составляет около 24-28 миллиардов долларов в год", — сказал Федотов.

По его словам, на конец прошлого года были открыты почти 700 новых видов наркотиков, пишет РИА Новости.

Всего в мире, по данным ООН, порядка 30 миллионов людей употребляют наркотики, в год от наркомании погибают 200 тысяч человек.