Двух женщин задержали за карманные кражи на центральном рынке

Двух женщин задержали за карманные кражи на столичном рынке. После проверки выяснилось, что обе они уже были в розыске за подобные преступления.

Согласно материалам дела, задержанные, в последнее время орудовали на территории центрального рынка. У одной из жертв они вытащили из сумки 1.300 леев, у другой - 13.000 и документы.

После того, как их задержали, правоохранители выяснили, что женщин разыскивают в Шолданештах за карманные кражи с 2013 года.

Преступниц поместили под арест на 30 суток, им грозит лишение свободы сроком на 4 года и штраф от 11.000 до 27.000 леев.





