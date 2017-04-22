Женщина погибла от отравления угарным газом в Каушанском районе

В селе Сэлкуца Каушанского района от отравления угарным газом скончалась 92-летняя женщина. Тело нашли соседи, они же вызвали пожарных. Как выяснилось, печи в доме погибшей была неисправна.

Пожарные выехали также на вызов в село Садовое муниципия Бельцы. Там загорелся жилой дом, в котором находились 46-летняя женщина и ее 19-летний сын.

В больницу их доставил экипаж SMURDа. Между тем огонь успел уничтожить все имущество погорельцев.

С начала года в стране произошел 531 пожар, в которых погибли 40 человек.



