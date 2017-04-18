Три ЧП в Приднестровье за один день, погибли 4 человека

Инспекция труда непризнанной ПМР обнародовала информацию о трех несчастных случая на производстве за один день, в результате которых погибло четыре человека.

В пригороде Бендер обрушилась бетонная плита, под которой оказалось двое строителей. 27-летняя женщина погибла на месте, а мужчина скончался в реанимации, сообщает ИНФОТАГ.

На другой стройке в Тирасполе рабочий упал с крыши и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Третья трагедия также произошла в Тирасполе, где водитель грузовика, меняя гидравлические шланги с прицепом, перепутал их. Машина тронулась и придавила его к прицепу.