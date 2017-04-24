ЕС открыл еще два информационных центра в Молдове

Евросоюз открыл в Молдове два новых информационных центра. Они будут действовать в Орхее и Рышканах.

«Это важное событие для жителей обоих городов. Теперь ЕС будет ближе к местному населению. С помощью электронной платформы «EUBookShop», бенефициары имеют возможность в полной мере воспользоваться теми ресурсами, что дают Информационные центры ЕС. Это широкая гамма информации в области законодательства, политики, карт, дидактических и учебных пособий, а также художественной литературы», – отметила начальник отдела по политическим вопросам, прессе и информации делегации ЕС в РМ Урсула Паллас.



Согласно сообщению, в рамках новых информационных центров ЕС, открытых при поддержке Делегации ЕС в РМ и расположенных в зданиях общественных библиотек, широкая публика, в том числе школьники, студенты и специалисты из различных областей, получат доступ к материалам, безвозмездно предоставляемым Бюро публикаций ЕС, находящимся в Люксембурге (eubookshop.eu).

Желающие также смогут получить доступ к информации и проконсультироваться со специализированной литературой, например, об истории ЕС и правах человека, с комиксами, учебными пособиями для детей, специализированными журналами, международными договорами, картами и прочим материалам, сообщает ИНФОТАГ.



Открытие новых информационных центров ЕС стало возможным в рамках пробной программы, осуществляемой в партнерстве с сетью Novateca. Данное сотрудничество дополнительно способствует модернизации общественных библиотек РМ на пользу как можно большему числу граждан страны.



В Молдове действуют 20 Информационных центров ЕС, 8 из которых открылись в последнее время.