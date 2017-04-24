Систему определения инвалидности планируют изменить

В Молдове система определения ограниченных возможностей устарела и является громоздкой, с односторонним рассмотрением дел без электронной базы инвалидов.

Даже сами здания территориальных центров по установлению степени и инвалидности не соответствуют самым элементарным требованиям. Там нет пандусов для инвалидных колясок, отсутствуют и врачи-эксперты.

Концепция реформирования системы определения инвалидности была рассмотрена на рабочем совещании правительства.

По словам представителей Министерства труда, социальной защиты и семьи Молдовы, проект разработан на основе опроса, проведенного программой развития Организации Объединенных Наций и направлен на удовлетворение потребностей лиц со специальными нуждами и адаптация системы к международным стандартам, пишет moldovanews.md.

Глава кабмина Молдовы Павел Филип отметил, что для того, чтобы навести порядок в этой области, прежде всего необходимо внедрить автоматизированную систему данных относительно лиц, которым присвоена группа инвалидности.

Эта электронная платформа будет содержать сведения о количестве лиц со специальными нуждами, их интегрировании в социальную жизнь. План деятельности по этапам внедрения этой новой упрощенной системы должен быть в марте представлен правительству на рассмотрение.

Между тем лица с ограниченными возможностями задаются вопросом, есть ли смысл людям с тяжелой формой инвалидности проходить ежегодную проверку ВТЭК.