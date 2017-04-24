Расписание общественного транспорта на Пасху и в поминальные дни

Общественный транспорт в Кишиневе в ночь на Пасху будет работать по продленной программе. Таким образом, 15 апреля автобусы и троллейбусы будут ходить до 24.00, а микроавтобусы продолжат ездить по городу и после полуночи в зависимости от пассажиропотока.

В последующие дни 16, 17, 22 апреля количество автобусов №10 (с ул. Василе Александри до коммуны Гратиешты), № 26 (с ул. Алба-Юлия до улицы Дойна), а также №28 (с ул. Александри до села Хулбоака) будет установлено в зависимости от ситуации.



В тоже время на Родительский день общественный транспорт будет ходить следующим образом:



Дополнительный автобус „C” (ул. Василе Александри — ул. Дойна/Кладбище Святого Лазаря) будет двигаться по маршруту: Туда — ул. Василе Александри, ул. Александру чел Бун, ул. А. Пушкин, ул. Иерусалим, пр. Григоре Виеру, пр. Национального возрождения, ул. Поштей, ул. Путней, ул. Дойна (Кладбище Святого Лазаря). Обратно — ул. Дойна, ул. Василе Бадиу, Каля Орхеюлуй, пр. Национального возрождения, ул. Албишоара, ул. Василе Александри. По маршруту автобуса „C” будут циркулировать по 10 автобусов в смену.

Дополнительный автобус „D” (пр. Национального возрождения (Цирк) — ул. Дойна /Кладбище Святого Лазаря), будет курсировать по маршруту: Туда — пр. Национального возрождения, Каля Орхеюлуй, ул. Чевкарь, ул. Соколень, ул. Дойна (Кладбище Святого Лазаря). Обратно — по тому же маршруту. По маршруту автобуса „D” будут ездить по 30 автобусов в смену.

Автобус №. 27 (пр. Национального возрождения (Цирк) — ул. Дойна/Кладбище Святого Лазаря) будет иметь следующий маршрут: Туда — пр. Национального возрождения, ул. Тудор Владимиреску, ул. Киев, пр. Москвский, ул. Студенческая, ул. Соколень, ул. Дойна (Кладбище Святого Лазаря), обратно — по тому же маршруту. По данному маршруту будут ездить по 10 единиц транспорта в смену.

Между тем 23, 24 апреля количество троллейбусов №24 и №25 будет установлено в зависимости от ситуации, а микроавтобусы 126, 132, 134, 154, 162, 184 и 189 линии будут ходить до кладбища Святого Лазаря.