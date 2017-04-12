Всемирный банк выделит гранты в размере 13,5 млн леев для 80 молдавских проектов

В рамках проекта PAC II будут выделены гранты в сумме 13,5 млн леев для 80 проектов, еще 10 находятся на этапе рассмотрения.

В подразделении по внедрению проекта Всемирного банка «Улучшение конкурентоспособности II» (PAC II), на днях было утверждено финансирование 8 новых проектов, сообщает InfoMarket.

Так, бенефициарами стали 2 винодельческие компании - Sălcuța и Crama Domnească.

Первая планирует внедрить стандарт ISO 22000:2005 и модернизировать процесс розлива воды, второе предприятие в рамках проекта воспользуется услугами экспертов и проведет исследования рынка, разработает этикетки и новую упаковку, реализует кампанию по продвижению вин на европейском рынке.

Компании Pro Organic Fruct и Agroparc Management планируют выйти на европейский рынок со свежими фруктами, а Rikardel хочется поставлять овощи и фрукты, замороженные по шоковой технологии.

Компания Rikardel планирует выйти на рынок Румынии, а для этого улучшит свой сайт, реализует маркетинговые кампании и продвижение. Все 3 компании улучшат производственные процессы и продукцию. Флорештское предприятие Pro Organic Fruct наймет эксперта по заморозке и хранению фруктов, пройдет сертификацию по системе менеджмента качества Global GAP.

Компания Agroparc Management (Вулканештский р-н) получит консультации в разработке технических проектов по строительству холодильника и склада. В рамках проекта туристическая компания Ilistur планирует разработать брендбук, рекламный ролик, сайт и другие промо-материалы, а также внедрить международный стандарт ISO 9001:2008. Предприятие по производству изделий из нержавеющей стали MOLINART Grup будет наращивать свой экспортный потенциал в рамках проекта путем разработки нового логотипа, брендбука, сайта и промокампании.

Также предприятие намерено внедрить международный стандарт ISO 9001. Как сообщалось ранее, в рамках проекта PAC II малые и средние предприятия могут получить грант для покрытия 50% от стоимости полученных услуг, направленных на повышение конкурентоспособности, но не более 200 тыс. леев на одного бенефициара.

Общая стоимость проекта составляет $45 млн, из них $3 млн предоставляются в форме грантов. Главная цель программы грантов - поддержка МСП Молдовы в повышении качества продукции и услуг, запуск новых продуктов, оптимизация процессов, повышение имиджа компании, поиск клиентов и выход на новые рынки сбыта продукции.

Гранты предоставляются производителям продуктов питания и напитков, текстиля, электронных и механических изделий и продукции ICT-сектора, ориентированные для дальнейшего экспорта.