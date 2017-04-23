Lexus показал спортивную версию седана LS

Компания Lexus презентовала в рамках Нью-Йоркского международного автосалона спортивную версию седана LS, передает Autoweek. Эта модификация автомобиля получила приставку 500 F Sport.

Новинка создана на удлиненной версии новой глобальной платформы Lexus для премиальных автомобилей GA-L. Производитель уверяет, что она обеспечивает большую плавность хода, управляемость авто, а также тишину внутри.

Новинка имеет ряд визуальных изменений как снаружи, так и внутри салона. Автомобиль получил измененную решетку, 20-дюймовые колесные диски и новые воздухозаборники.

В салоне использованы другие материалы отделки, а также кресла пассажиров и водителя заменены на спортивные, пишет korrespondent.net.

Известно, что седан получил бензиновый 3,5-литровый двигатель V8 мощностью 415 лошадиных, с которым машина может разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Мотор дополнен 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также доступна будет гибридная версия автомобиля, которая получила 3,5-литровый мотор V6 и два электродвигателя. Их суммарная отдача составляет 354 лошадиных силы.

Ожидается, что в продажу автомобиль Lexus LS поступит в конце 2017 года.