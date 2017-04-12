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На финал Евровидения 2017 распроданы все билеты
// фото: Dnepr.Press
15:13, 12 Apr 2017
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Согласно данным сайта consert.ua, на финал Евровидения 2017 были раскуплены все билеты. Известно, что песенный конкурс завершится в Киеве 13 мая.

В настоящее время доступны билеты на прямые эфиры полуфиналов, а также на их репетиции. Однако в продаже осталась одна лишь фан-зона, сообщает korrespondent.net.

Стоимость билетов составляет 1199 гривен на полуфиналы, а также 299 гривен на репетиции.




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