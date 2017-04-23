Samsung обогнала Apple в производстве смартфонов

Корейская компания Samsung в первом квартале 2017 года вышла в лидеры по количеству выпущенных смартфонов. На долю компании приходится 26,1 процентов всего рынка, который составляет 307 миллионов смартфонов, передает TrendForce.

На втором месте оказался американский производитель Apple, который лидировал до этого - его показатели составили 16,9 процентов, сообщает korrespondent.net.

Третью позицию заняла китайская компания Huawei, которая произвела 11,4 процента смартфонов.

Также в рейтинг были включены производители OPPO, BBK/vivo и LG.