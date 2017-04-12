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Дроны помогут исследовать опасные пещеры и искать полезные ископаемые
// фото: Вести
16:07, 12 Apr 2017
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В научно-фантастическом фильме "Прометей" учёные выпускали небольших дронов в таинственные туннели с целью создания детализированной 3D-карты участка. Причём процесс построения карты занимал всего лишь несколько минут. Австралийские исследователи планируют применить аналогичный подход для изучения участков старых шахт, куда людям заходить достаточно опасно.

Специалист Крейг Линдли (Craig Lindley) и его коллеги из Го­су­дарст­вен­ного объединения научных и прикладных ис­сле­до­ва­ний Австралии (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) разработали особых дронов-разведчиков. Беспилотники, которые будут управляться оператором, смогут проверить на безопасность участок при помощи мониторинга количества воды и изучения степени обрушения кровли. Кроме того, аппарат сможет заняться поиском месторождений полезных ископаемых, которые ранее были просто упущены из виду.

Исследователи при создании собственного дрона взяли за основу коммерческий квадрокоптер. Он оснащён мощными светодиодными фонарями, камерами и сонаром, пишет vesti.ru.

Изначально учёные пробовали управлять полётом беспилотника при помощи его камеры на борту. Иными словами, они применяли режим пилотирования "вид от первого лица" (FPV) — пилот, управляющий аппаратом, видит изображение, получаемое с видеокамеры при помощи устройств отображения, например, мониторов, телевизоров, видео-очков. Но метод не подошёл для длительных перелётов в запутанных шахтах, поскольку с таким режимом очень сложно не зацепить стены.

По этой причине учёные разработали компьютерное программное обеспечение VoxelNet, которое создаёт 3D-модель окружающего пространства на основе видеоизображений, передаваемых с дрона на ноутбук. Всё это предоставляет виртуальное изображение беспилотника в окружающего его среде. Такая карта помогает учёным рассмотреть, есть ли поблизости какие-либо угрозы безопасности, а также заниматься поиском полезных ископаемых.

Отмечается, что в настоящий момент необходимо 20 минут, чтобы картографировать десятиметровый участок туннеля при помощи видеоданных. Но, возможно, существует и более эффективный способ, говорят разработчики.




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