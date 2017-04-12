Инженеры изобрели съедобные бутылки. ВИДЕО

Британские инженеры нашли новый способ бороться с загрязнением окружающей среды. Они изобрели съедобные емкости для воды, которые не представляют никакой опасности для человека и природы. Проект был разработан еще в 2014-м, но только сейчас его готовы запустить в серийное производство, сообщает Fast Company.

Инновационные бутылки сделаны из водорослей методом гелеобразования. Этот прием часто используется в кулинарии. При производстве съедобных бутылок используется смесь хлорида кальция и альгината натрия, взятого из бурых водорослей. Внешне они немного напоминают медуз.

Ожидаются, что съедобные "воздушные шарики" поступят в продажу до конца 2017-го. Стоимость такой емкости будет составлять около двух центов.