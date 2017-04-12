Исследователи заставляли растения «слушать» разные звуки: белый шум, звук бегущей воды и пр. Также они пускали воду по трубам, расположенным рядом с растениями.

Оказалось, растения способны отличить запись от настоящего звука текущей воды, безошибочно определить, откуда исходит звук, и направить в ту сторону корни. Причем если почва была достаточно увлажнена, на звуки они не реагировали, пишет gazeta.ru.

Это проясняет причину повреждений корнями деревьев канализационных труб, отмечают авторы исследования. Деревья «слышат» воду, тянутся к ней и в итоге прорастают в трубу.

Кроме того, полученные данные позволяют включить деревья в список объектов, участвующих в исследованиях акустического загрязнения среды. Раньше в них изучались только животные.