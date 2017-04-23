Летающий автомобиль покажут на автошоу в Монако

Словацкая компания AeroMobil, разрабатывающая летающий автомобиль, представит первую коммерческую модель новинке на шоу суперкаров Top Marques в Монако.

Создатели транспортного средства подчеркивают, что AeroMobil создан в соответствии с действующей нормативно-правовой базой для автомобилей и самолетов.

При этом компания не раскрывает никаких технических характеристик транспортного средства, однако называет новинку "первым коммерчески доступным транспортным средством с сотней улучшений, как в дизайне, и в технологиях, по сравнению с прототипом, представленным в 2015 году".

"Следующее поколение AeroMobil будет доступно для предварительных заказов в течение этого года. Посетители выставки смогут увидеть новейшие AeroMobil в Grimaldi Forum, в Монако с 20 по 23 апреля 2017 года", - говорится в пресс-релизе компании.

При этом ранее производитель сообщал уже о грядущем запуске серийного производства своих аэромобилей в 2017 году. На данном этапе такие сроки выглядят малореальными.

Первый летающий прототип Aeromobil 2.5 был представлен в 2013 году. Затем аппарат постепенно дорабатывался и на данный момент известно, что прототип Aeromobil 3.0, испытывавшийся в 2015 году, может разгоняться до 160 километров в час на земле и до 200 километров в час в воздухе, пишет nv.ua.