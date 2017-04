По мотивам сериала "Друзья" в Нью-Йорке поставят мюзикл

Через 13 лет после завершения показа знаменитого сериала "Друзья" в Нью-Йорке зрителям покажут мюзикл по мотивам шоу, сообщает Huffington Post. Музыкальный спектакль под названием "Friends! The Musical!" поставлен Бобом и Тобли Максмитами, работавшими над мюзиклами "90210! The Musical!" и "Katdashians! The Musical!".

Отмечается, что, судя по названиям перечисленных песен, которые прозвучат в спектакле, в основу мюзикла были положены самые лучшие, запоминающиеся и смешные эпизоды "Друзей". Билеты на мюзикл поступят в продажу в июне. Премьера спектакля состоится в Нью-Йорке осенью 2017 года, пишет newsru.com. Напомним, летом прошлого года на сцене театра MCM Chicago в Чикаго показывали пародийный мюзикл, поставленный по мотивам первого сезона сериала "Друзья". Шоу длилось около 90 минут, оно шло на сцене в течение девяти недель. Сериал "Друзья" выходил с 1994-го по 2004 год. Шоу было признано одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. В ролях снимались: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер. Проект был отмечен большим количеством наград, в том числе он получил шесть премий Emmy и "Золотой глобус". За 10 лет было снято 10 сезонов - в общей сложности 236 эпизодов.







