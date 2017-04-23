Facebook запустила функцию денежных переводов в групповых чатах Messenger

Еще в 2015 году социальная сеть Facebook запустила функцию перевода средств между пользователями в приложении Messenger, однако до этого момента она была доступна только в диалогах. Теперь же возможность перевода стала доступна и в групповых чатах. Сообщение об этом было опубликовано в блоге Facebook.

В настоящее время новая функция, которая позволяет компании друзей удобно разделить счет за поход в ресторан или скинуться на общий подарок, доступна пользователям из США и работает в веб-версии Messenger и в приложении для Android, а в ближайшее время будет внедрена и в iOS-версию фирменного мессенджера соцсети.

Небольшой видеоролик демонстрирует суть работы новой функции. Чтобы попросить у собеседников денег, пользователю достаточно зайти в меню платежей и выбрать тех участников группы, кто должен перевести ему деньги.

После этого необходимо ввести общую сумму платежа или сумму на одного человека и его название. Указанные пользователи получат запросы и смогут перевести деньги с привязанной карты. При этом, как и в случае с переводами в диалогах, Facebook не будет взимать комиссию с платежей, сообщает newsru.com.

Напомним, что на днях Facebook запустила в Messenger цифрового помощника M, который использует элементы искусственного интеллекта и может предлагать собеседникам в чате совершить различные действия, исходя из контекста разговора.