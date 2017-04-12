Девять независимых депутатов создали в парламенте Европейскую народную группу

Девять независимых депутатов создали в парламенте Европейскую народную группу. В нее вошли бывшие члены Либерально-демократической партии и законодатели, которые состоят в ЕНПМ. Об этом сегодня сообщили лидер Европейской народной партии Юрий Лянкэ и независимый депутат Валерий Гилецкий.

В Европейскую народную группу вошли независимые депутаты Юрий Лянкэ и Евгений Карпов, которые состоят в ЕНПМ, а также бывшие либеральные демократы Штефан Крянгэ, Георгий Мокану, Алёна Гоца, Октавиан Грама, Михаела Спэтару, Симион Грищук и Валерий Гилецкий.

«Главной целью Европейской народной группы станет поддержка и ускорение европейского курса страны, а также поддержка внедрения реформ, оговоренных Соглашением об ассоциации», - заявил независимый депутат Юрий Лянкэ.

Возглавит новую парламентскую группу Валерий Гилецкий.

«В нынешнем парламенте мы будем четвертой политической силой. Необходимо твердо заявить о своей позиции. Она вытекает из наших проевропейских предвыборных обязательств. И если понадобится, мы будем противостоять чрезмерному влиянию других партий», - сказал независимый депутат Валерий Гилецкий.

Также сегодня будущий депутат Евгений Бодарев, который должен заменить сдавшего мандат Александра Барбарошие, сообщил, что покидает Либерально-демократиечскую партию и присоединяется Европейской народной группе.

После выборов 2014 года в парламенте было создано пять фракций. Сейчас самой многочисленной и влиятельной является фракция Демократической партии. Она насчитывает 40 депутатов.







