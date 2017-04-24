Специалисты НЦОЗ обнаружили нитраты в молдавских овощах

К выбору фруктов и овощей стоит подходить тщательнее, во многих из них содержатся нитраты. Об этом сообщает Национальный центр общественного здоровья. В этом году специалисты взяли более 80 проб местной и импортной продукции.

В двух случаях в молдавской моркови и кабачках обнаружили повышенное содержание нитратов.

Кроме того, в ходе 250 проверок, инициированных в прошлом году, вредные вещества выявили в дынях, кабачках и редиске.

Специалисты отмечают, что чрезмерное потребление овощей и фруктов, содержащих нитраты, вредит здоровью.

Они призывают граждан покупать продукты исключительно на авторизованных рынках, а перед употреблением замачивать их ненадолго в воде.





