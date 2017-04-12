Крупное ДТП в Гонконге, пострадали 65 человек

В результате ДТП с двумя автобусами и микроавтобусом в специальном административном районе КНР Гонконг пострадали, по последним данным, более 65 человек, пишет газета South China Morning Post.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших в ДТП. В аварию на одной из автомобильных дорог попали автобусы компании Kowloon Motor Bus и Citybus. По данным местной газеты "Минпао", авария произошла около 19.30 по местному времени (14.30 млд), после случившегося на место происшествия прибыли 22 кареты скорой помощи, спасатели.

По данным South China Morning Post, ДТП произошло на трассе в районе Юаньлун на северо-западе Гонконга. Большинство пострадавших получили незначительные повреждения, пишет РИА Новости.