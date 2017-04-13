Правительство одобрило несколько проектов в различных сферах

На 5% увеличат стипендии учащихся Художественного лицея-интерната и Республиканского хореографического колледжа. Соответствующее решение приняло накануне правительство.

На повышение стипендий для учащихся выделят более 60 тысяч леев. Таким образом, минимальная стипендия составит 320 леев, максимальная - 610.

Другой проект, одобренный правительством, предусматривает, что департамент войск карабинеров до 2020 года преобразуют в профессиональное полицейское училище с военным статусом. На смену карабинерам-срочникам придут профессионалы. Они наряду с полицейскими будут следить за общественным порядком и отвечать за безопасность.

Был утверждён и новый состав Национального совета по участию, который будет работать до 2019 года.



В него вошли 26 представителей различных неправительственных организаций. Члены совета примут участие в разработке, реализации и оценке документов стратегического планирования. Кроме того, они будут отвечать за укрепление диалога между кабмином и гражданским обществом.