Для семей с детьми и инвалидов создали специальные коридоры на таможне РМ на период пасхальных праздников

В этом году власти предпримут меры, чтобы в период пасхальных праздников на таможнях не было очередей. Так, для семей с детьми и инвалидов создали специальные коридоры. Кроме того, на всех пропускных пунктах увеличат число сотрудников.

"Мы открыли специальные коридоры для семей с детьми. На контрольно-пропускных пунктах установлены указатели для иностранных граждан, въезжающих на автобусах с детьми. Инвалиды также будут пересекать границу по отдельному коридору", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

А премьер Павел Филип напомнил об ужесточении пограничных проверок румынской стороной, после чего вступили в силу поправки в Шенгенский кодекс о границах. Он призвал таможенников не допустить образования очередей и сократить время ожидания на КПП.



"Нужно сделать все возможное, чтобы на наших таможнях люди не чувствовали дискомфорта. Это не значит, что можно расслабиться, нужно соблюдать все регламенты, просто быть более организованными", - заявил премьер-министр Павел Филип.

В этих целях глава Таможенной службы Виталий Врабие вызвал из отпусков ряд сотрудников.





