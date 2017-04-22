ДТП в Единецком районе: водитель сбил двух человек и скрылся с места происшествия

Один человек погиб, ещё один пострадал в результате ДТП, которое произошло в селе Куконештий Ной Единецкого района. Там минувшим вечером водитель сбил девушку с парнем, и скрылся с места происшествия.

Молодой человек скончался на месте, а пострадавшую доставили в больницу с сотрясением мозга. Установлено, что за рулём авто находился 28-летний мужчина, житель этого же села. Полиция разыскала его дома. Результаты алкотеста показали, что он был пьян. Мужчину задержали на 72 часа. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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