Юного Дамблдора из приквела к "Гарри Поттеру" сыграет Джуд Лоу

В продолжении "Фантастических тварей" - фильма по сценарию шотландской писательницы Джоан Роулинг, чье действие происходит за 65 лет до ее первого "Гарри Поттера" - появится персонаж волшебника Дамблдора в исполнении Джуда Лоу, сообщил режиссер ленты Дэвид Йейтс.

В киносаге о юном волшебнике бородатого профессора магии играли Ричард Харрис и Майкл Гамбон.

"Лоу сыграет Дамблдора таким, каким он был задолго до того, как возглавил школу чародейства и волшебства "Хогвартс", каким его узнали в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Мы встречаем его несколькими десятилетиями раньше, когда он еще преподавал в школе трансфигурацию", - говорится в заявлении создателей будущей картины.

По словам режиссера картины, новый сценарий Роулинг уводит сюжет во все более темные времена волшебного мира.

"Джуд Лоу - феноменально талантливый актер, чьей работой я давно восхищался. С нетерпением жду встречи с ним на съемочной площадке. Уверен, он блестяще раскроет неожиданные грани Альбуса Дамблдора, поскольку Роулинг показывает совершенно другой период его жизни", - добавил Йейтс.

Первый фильм "Фантастические твари и где они обитают" вышел в прокат в ноябре прошлого года и собрал 813 млн долларов, пишет ВВС.

Прдолжение, в котором снимется Джуд Лоу, выйдет спустя два года после первого фильма. Название для сиквела еще не утверждено.

Помимо Лоу, в продолжении "Фантастических тварей" будут задействованы исполнитель главной роли магического зоолога Ньюта Саламандера Эдди Редмейн и Джонни Депп в образе темного волшебника Грин-де-Вальда.

Не все фанаты фильма одобрили возвращение Деппа, и на тематических сайтах вовсю разгорелись споры о его роли.

Сама Роулинг после премьеры первых "Тварей" заявила, что за ними последуют еще четыре киноленты.

Экранизация "Гарри Поттера" состояла из восьми фильмов.