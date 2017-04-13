В продолжении "Фантастических тварей" - фильма по сценарию шотландской писательницы Джоан Роулинг, чье действие происходит за 65 лет до ее первого "Гарри Поттера" - появится персонаж волшебника Дамблдора в исполнении Джуда Лоу, сообщил режиссер ленты Дэвид Йейтс.
В киносаге о юном волшебнике бородатого профессора магии играли Ричард Харрис и Майкл Гамбон.
"Лоу сыграет Дамблдора таким, каким он был задолго до того, как возглавил школу чародейства и волшебства "Хогвартс", каким его узнали в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Мы встречаем его несколькими десятилетиями раньше, когда он еще преподавал в школе трансфигурацию", - говорится в заявлении создателей будущей картины.
По словам режиссера картины, новый сценарий Роулинг уводит сюжет во все более темные времена волшебного мира.
"Джуд Лоу - феноменально талантливый актер, чьей работой я давно восхищался. С нетерпением жду встречи с ним на съемочной площадке. Уверен, он блестяще раскроет неожиданные грани Альбуса Дамблдора, поскольку Роулинг показывает совершенно другой период его жизни", - добавил Йейтс.
Первый фильм "Фантастические твари и где они обитают" вышел в прокат в ноябре прошлого года и собрал 813 млн долларов, пишет ВВС.
Прдолжение, в котором снимется Джуд Лоу, выйдет спустя два года после первого фильма. Название для сиквела еще не утверждено.
Помимо Лоу, в продолжении "Фантастических тварей" будут задействованы исполнитель главной роли магического зоолога Ньюта Саламандера Эдди Редмейн и Джонни Депп в образе темного волшебника Грин-де-Вальда.
Не все фанаты фильма одобрили возвращение Деппа, и на тематических сайтах вовсю разгорелись споры о его роли.
Сама Роулинг после премьеры первых "Тварей" заявила, что за ними последуют еще четыре киноленты.
Экранизация "Гарри Поттера" состояла из восьми фильмов.
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