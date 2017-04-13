Северная Корея может располагать возможностями для запуска ракет с химическими боеголовками, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в парламенте. Он заявил, что в регионе растет риск применения отравляющего газа зарина.
В своем выступлении Абэ отметил, что Япония "очень ценит" приверженность администрации Дональда Трампа к поддержанию порядка в мире, сообщает японское агентство Киодо.
Так премьер прокомментировал ракетный удар, нанесенный США по одной из баз правительственных сил в Сирии после того, как Башара Асада обвинили в применении отравляющего газа зарина против населения.
Однако, продолжил Абэ, в Азиатско-тихоокеанском регионе тоже есть риск применения зарина и оружия массового поражения в целом, сообщает ВВС.
"Существует возможность того, что КНДР уже располагает средствами доставки боеголовок с зарином. Недавно с помощью этого газа были убиты более 100 человек, мы должны четко это понять и принять меры с тем, чтобы они [КНДР] не смогли этого повторить. Нам нужны средства защиты", - сказал Абе.
В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.
Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы".
Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.
При этом планы США развернуть систему ПРО THAAD в Южной Корее, согласованные еще в 2016 году, вызвали протесты со стороны Китая, который опасается, что радары противоракетной системы будут способны контролировать китайское воздушное пространство на большую глубину. Недовольны системой ПРО были и в Москве.
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Би-би-си, Сеул