Исполнитель главной роли в фильме "Обитаемый остров" выпал из окна

Актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в понедельник. "После падения он остался жив, от госпитализации отказался", — сказал собеседник РИА Новости.

По данным источника, актер упал с небольшой высоты — примерно уровня третьего этажа. Причину поступка он не пояснил.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения мужчины, не уточнив других подробностей.

"В полицию 10 апреля поступила информация о падении мужчины из окна жилого дома на улице Давыдковская. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказал представитель главка МВД.