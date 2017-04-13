Актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел в понедельник. "После падения он остался жив, от госпитализации отказался", — сказал собеседник РИА Новости.
По данным источника, актер упал с небольшой высоты — примерно уровня третьего этажа. Причину поступка он не пояснил.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения мужчины, не уточнив других подробностей.
"В полицию 10 апреля поступила информация о падении мужчины из окна жилого дома на улице Давыдковская. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — сказал представитель главка МВД.
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Би-би-си, Сеул